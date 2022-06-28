Абуджа, , 03:09 — REGNUM Нигерия отмечает рост наркомании среди жителей страны, особенно в районах, где происходят вооруженные конфликты, заявил вице-президент республики Йеми Осинбайо в ходе пресс-конференции.

Африка (сс) Atlas Green

По его словам, рост употребления наркотических веществ в Нигерии вызывает у властей особую обеспокоенность. Осинбайо отметил, что наиболее высокий рост наркомании наблюдается в зоне конфликтов, а также в лагерях для беженцев.

В частности, за первую половину 2022 года в Нигерии направили на лечение более 11 тыс. наркоманов. В связи с этим вице-президент Нигерии призвал другие африканские страны усилить борьбу с наркотрафиком, а также с распространением запрещенных веществ.

Отмечается, что в период с января по май 2022 года в Нигерии арестовали 5 341 наркоторговца. При этом уже 984 из них приговорены к лишению свободы. Также за этот период нигерийские силовики изъяли более 154 тонн запрещенных веществ, а также разрушили 276 гектаров, где выращивались наркотики.