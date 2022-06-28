Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Новый посол США на Украине Бриджит Бринк приняла присягу, сообщает пресс-служба американского Белого дома.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что к присяге дипломата привела вице-президент США Камала Харрис. Церемония проходила в здании администрации американского президента в Вашингтоне.

«Церемония приведения к присяге была быстрой. Вице-президент сфотографировалась с новым послом и присутствовавшими членами ее семьи», — рассказали в Белом доме.

Отмечается, что журналисты пытались задавать вопросы про решения Верховного суда и ситуацию вокруг Украины, однако им не дали возможности это сделать.

Ранее Бринк занимала должность посла США в Словакии. До этого она работала на различных должностях в Госдепе США, а также в совете национальной безопасности.