Париж, , 02:14 — REGNUM Франция намерена поставить Киеву «значительное количество» бронетранспортеров, заявил глава французского министерства вооруженных сил Себастьен Лекорню газете Le Parisien.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Для быстрого перемещения под огнем противника вооруженным силам необходимы бронетранспортеры. Поэтому Франция направит на Украину значительное количество бронемашин», — заявил он.

Также Лекорню пообещал, что Киев получит от Парижа шесть самоходных артиллерийских установок. При этом он не исключил, что Франция решится направить Украине и противокорабельные ракеты Exocet.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон предостерег Францию от попыток урегулировать ситуацию вокруг Украины. По его мнению, любое урегулирование ситуации якобы приведет к нестабильности в мире.