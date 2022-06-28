Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Кипр не поддерживает требование США запретить перевозку нефти из России в другие страны, заявил кипрский министр финансов Константинос Петридес в разговоре с главой американского минфина Джанет Йеллен. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Фига Цитата из к/ф «12 стульев». Реж Леонид Гайдай. 1971. СССР

Речь идет о намерении Вашингтона повлиять на работу морских судов, двигающихся под кипрским флагом. Петридес напомнил Йеллен о том, что многие страны не вводят санкции против России. При этом министр США сообщила своему кипрскому коллеге о том, что американские власти планируют ввести «предельную цену» на российскую нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня бывший министр юстиции Кипра Эмили Йолтис заявила, что ЕС ведет против России борьбу, используя методы, подрывающие верховенство закона.

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