Хартум, 28 июня, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Суданские власти дадут ощутимый ответ на казнь суданских солдат после столкновения на границе с Эфиопией. Об этом заявил глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, сообщили в пресс-службе суданской армии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Он также пообещал, что Хартум впредь не допустит подобных событий, а также любых посягательств на свою территорию.

Ранее министерство обороны Судана объявило о казни семерых суданских военных, оказавшихся в плену у эфиопской стороны после конфликта на границе двух государств.