Джуба, 28 июня, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Не менее 18 военнослужащих Южного Судана погибли в результате столкновений с вооруженными боевиками в штате Вараб на севере страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства информации региона.

Steve Evans Повстанец. Южный Судан

Сообщается, что столкновения произошли 26 июня. Тогда военнослужащие преследовали вооруженную молодежь, пытавшуюся угнать рогатый скот у мирных жителей. В ходе перестрелки погибли не менее 18 солдат. Среди боевиков, по официальным данным, погибли семеро человек.

При этом министерство пока не раскрывает точных данных по числу погибших и пострадавших. В местных правоохранительных органах утверждают, что оценка ущерба и числа жертв перестрелки продолжается.