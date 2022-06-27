Северодонецк, ЛНР, 28 июня, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Более 150 мирных жителей вышли из подземных убежищ завода «Азот» в Северодонецке. Об этом 27 июня сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

По словам Мирошника, за 27 июня убежища «Азота» покинули 150 мирных граждан, которых украинские боевики удерживали в заложниках на территории предприятия. За два предыдущих дня территорию «Азота» покинули 500 мирных граждан.

Сколько ещё людей может находиться в помещениях «Азота», пока сказать сложно, но считалось, что нацисты из батальона неонацистов «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удерживают в заложниках около 1,2 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол ЛНР в России Мирошник заявил об освобождении всех мирных граждан, которых украинские нацисты удерживали в качестве заложников на территории завода «Азот» в Северодонецке.