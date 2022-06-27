Ясиноватая, ДНР, 27 июня, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования вечером 27 июня обстреляли Ясиноватский район в ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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В 16:10 мск со стороны населённого пункта Авдеевка украинские боевики выпустили по городу Ясиноватая три снаряда калибра 122 мм. Атака повторилась в 20:00 мск (шесть снарядов) и в 21:40 мск (пять снарядов).

В 18:00 мск со стороны населённого пункта Новопокровское было обстреляно село Новобахмутовка: ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 мм.

В 20:05 мск со стороны Авдеевки украинские боевики выпустили по посёлку Минеральное три снаряда калибра 122 мм.