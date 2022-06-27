София, 27 июня 2022, 23:33 — REGNUM Столице Болгарии необходимо не менее 142 млн левов ($77 млн) на развитие системы общественного транспорта. Об этом 27 июня со ссылкой на заявления софийского мэра Йорданки Фандаковой сообщает болгарская газета «Факты».
По словам Фандаковой, ежегодно выделяемых государством 15 млн левов ($8 млн) не хватает даже на «косметический ремонт» городского подвижного состава.
Софийский мэр напомнила, что только за последний год в столичных АТП и депо объемы потребления электроэнергии выросли на 330%, газа — на 232%, а бензина — 47%.
При этом, как утверждают независимые эксперты, изношенность парка общественного транспорта в Софии составляет 70%.
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