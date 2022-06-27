София, , 23:33 — REGNUM Столице Болгарии необходимо не менее 142 млн левов ($77 млн) на развитие системы общественного транспорта. Об этом 27 июня со ссылкой на заявления софийского мэра Йорданки Фандаковой сообщает болгарская газета «Факты».

Общественный транспорт

По словам Фандаковой, ежегодно выделяемых государством 15 млн левов ($8 млн) не хватает даже на «косметический ремонт» городского подвижного состава.

Йорданка Фандаков «Если мы хотим реанимировать наши автобусы, троллейбусы и трамваи, нам необходимо вложить в них сотни миллионов».

Софийский мэр напомнила, что только за последний год в столичных АТП и депо объемы потребления электроэнергии выросли на 330%, газа — на 232%, а бензина — 47%.

При этом, как утверждают независимые эксперты, изношенность парка общественного транспорта в Софии составляет 70%.

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