Москва, 27 июня, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Искусственный «дефолт», который пытаются устроить США не будет иметь для России никаких последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По оценке эксперта, Вашингтон рассчитывал, что санкции обрушат курс рубля и фондовый рынок России. Однако этого не произошло и в отчаянии США пытаются предпринять хоть какие-то меры, чтобы ударить по экономике России.

«Объявление «дефолта» стало актом отчаяния США. Потому что американские политики имеют очень малые надежды, что декларации о дефолте будут иметь хоть какие-то выгодные Западу последствия. Этот «дефолт» без дефолта не будет иметь для России существенных последствий. Для Запада последствия будут заключаться в разрушении его планов и демонстрации того, что надежды (разрушить экономику России — прим. ИА REGNUM) были не обоснованы и в принципе ожидать нечего», — сказал Колташов.