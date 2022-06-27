Ньюкасл, Великобритания, 27 июня, 2022, 23:03 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник «Лилля» и сборной Нидерландов по футболу Свен Ботман прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с «Ньюкаслом». Об этом 27 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, Ботман подпишет с «сороками» пятилетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2026/27. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» согласовал с «Лиллем» трансфер защитника за 37 миллионов евро.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Свен Ботман принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Свен Ботман выступал за «Лилль» с 31 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.