Приштина, , 23:23 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 27 июня провел встречу со Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Косово и Сербией Мирославом Лайчаком.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили ход диалога с Сербией, а также принципы и ценности диалога под руководством Брюсселя.

Курти подчеркнул, что Косово привержено «принципиальному диалогу», от которого выиграют граждане Косово и Сербии.

Особое внимание было уделено энергетическим соглашениям 2013 и 2015 годов, в соответствии с приложением к которым четыре муниципалитета на севере Косово — Зубин Поток, Звечан, Лепосавич и Северная Митровица — перестанут получать электричество бесплатно, что, по словам Курти, позволит бюджету Косово сэкономить десятки миллионов евро.

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