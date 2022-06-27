Приштина, 27 июня 2022, 23:23 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 27 июня провел встречу со Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Косово и Сербией Мирославом Лайчаком.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили ход диалога с Сербией, а также принципы и ценности диалога под руководством Брюсселя.
Курти подчеркнул, что Косово привержено «принципиальному диалогу», от которого выиграют граждане Косово и Сербии.
Особое внимание было уделено энергетическим соглашениям 2013 и 2015 годов, в соответствии с приложением к которым четыре муниципалитета на севере Косово — Зубин Поток, Звечан, Лепосавич и Северная Митровица — перестанут получать электричество бесплатно, что, по словам Курти, позволит бюджету Косово сэкономить десятки миллионов евро.
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