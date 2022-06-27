Приштина, Сербия, 27 июня, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 27 июня провел встречу со Специальным представителем Евросоюза по диалогу между Косово и Сербией Мирославом Лайчаком.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили ход диалога с Сербией, а также принципы и ценности диалога под руководством Брюсселя.

Курти подчеркнул, что Косово привержено «принципиальному диалогу», от которого выиграют граждане Косово и Сербии.

Особое внимание было уделено энергетическим соглашениям 2013 и 2015 годов, в соответствии с приложением к которым четыре муниципалитета на севере Косово — Зубин Поток, Звечан, Лепосавич и Северная Митровица — перестанут получать электричество бесплатно, что, по словам Курти, позволит бюджету Косово сэкономить десятки миллионов евро.