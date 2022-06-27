Барселона, Испания, , 22:56 — REGNUM Как сообщает издание Diario Sport, в подписании 25-летнего французского флангового нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дебмеле, который 1 июля станет свободным агентом, заинтересованы четыре европейских топ-клуба.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

По информации источника, в подписании Дембеле заинтересованы «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария», «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси». Главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп видит во французе замену Садио Мане, ушедшему в «Баварию».

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Усман Дембеле принял участие в 21-м туре чемпионата, в котором отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость Дембеле, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.