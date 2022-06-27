Москва, , 22:41 — REGNUM Украинские нацисты готовятся в провокационных целях взорвать Криворожскую ТЭС, сообщил 27 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Провокация предназначена для последующего обвинения российских войск в создании энергетического и гуманитарного кризиса в Днепропетровской области.

«Для ее реализации украинское командование целенаправленно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск, Днепропетровская область), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 года) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня», — сказал Михаил Мизинцев.

Он также подчеркнул, что «не исключено, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск».

«Призываем руководство, обслуживающий персонал Криворожской ТЭС, а также жителей Днепропетровской области приложить все усилия для недопущения этой провокации. Выступив с публичным протестом против использования объектов энергетики вооруженными формированиями и добившись их вывода с территории теплоэлектростанции, вы сохраните свет и тепло в своих домах, обезопасите себя и своих близких и защитите украинский народ от произвола киевского режима», — отметил Михаил Мизинцев.

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