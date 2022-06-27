Федеральный бюджет дал 230 млн рублей на машины для нижегородских больниц
Нижний Новгород, 27 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. На закупку 351 автомобиля для районных медучреждений Нижегородской области потратят 230 млн рублей, которые предоставил федеральный бюджет. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
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Пачка рублей
Деньги, выделенные в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», потратят на приобретение легковых машин «Лада Гранта», которыми оснастят 44 больницы.
Эти автомобили будут использовать для перевозки медперсонала и лекарств, а также доставки биоматериалов для лабораторных исследований в отдаленные населенные пункты.