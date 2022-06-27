Нижний Новгород, 27 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. На закупку 351 автомобиля для районных медучреждений Нижегородской области потратят 230 млн рублей, которые предоставил федеральный бюджет. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Kaluga.sledcom.ru Пачка рублей

Деньги, выделенные в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», потратят на приобретение легковых машин «Лада Гранта», которыми оснастят 44 больницы.

Эти автомобили будут использовать для перевозки медперсонала и лекарств, а также доставки биоматериалов для лабораторных исследований в отдаленные населенные пункты.