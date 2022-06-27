Нижний Новгород, , 21:47 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора обследовали водоёмы Нижнего Новгорода на соответствие воды в них гигиеническим нормативам. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Купаться запрещено publicdomainpictures.net

В результате выяснилось, что микробиологические показатели пяти озёр в двух районах столицы Приволжья не соответствует требованиям, а потому они считаются небезопасными.

В списке водоёмов, купаться в которых Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует купаться, оказались озеро Сортировочное на улице Архангельской, Мещерское озеро на одноимённом бульваре, озеро Больничное близ больницы №39, а также Лунское и Светлоярское озёра.