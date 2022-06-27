Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи прибыл в США в рамках официального двухдневного визита, сообщает 27 июня Reuters, отмечая, что двусторонние отношения между двумя странами остаются напряженными после того, как ранее в этом месяце Джамматтеи отказался от участия в Саммите Америк.

Флаг Гватемалы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Джамматтея отказался от посещения саммита в США после того, как Белый дом раскритиковал выборы в Гватемале генерального прокурора, которого они также обвинили в «значительной коррупции».

Визовые санкции в отношении генерального прокурора Гватемалы Марии Консуэло Поррас Аргета де Поррес и её супруга были введены Госдепом США 16 мая из-за якобы её участия в коррупционных схемах «значительных масштабов». По версии Вашингтона, Поррес, занимая пост генпрокурора, неоднократно препятствовала антикоррупционным расследованиям в Гватемале ради своих личных целей и неоправданных политических выгод.

Напомним, что саммит также не посетили лилдеры Кубы и Никарагуа.