Рига, 27 июня, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Попытка отнять у России Калининград уже предпринимается Европейским союзом и НАТО, заявил 27 июня экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.

Цитата из к/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев. 1938. СССР «Железные мечи» НАТО

Комментируя организацию Литвой блокады Калининградской области по ряду товаров под предлогом санкций, латвийский деятель пояснил, что это — «первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда».

При этом он заявил, что Калининград является бывшей столицей Восточной Пруссии. «Я думаю, русским послан чёткий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберём Кёнигсберг (старое название Калининграда — прим. ИА REGNUM)», — заявил Гулбис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, железнодорожная блокада на ряд товаров из Калининграда в другие регионы РФ и обратно введена Вильнюсом с 18 июня. Аргументировали латвийцы свой шаг необходимостью соблюдать санкции, хотя на самом деле они ограничили транзит, а не торговлю.

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