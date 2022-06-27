Акаба, , 19:18 — REGNUM Пять человек погибли в результате взрыва в порту Акаба (Иордания), сообщают 27 июня местные СМИ.

Хлор в газообразном состоянии

Кроме того, 234 человек пострадали. По данным местных властей, в промышленной зоне порта прогремел взрыв в следствие утечки токсичного газа.

В зону распространения токсичного вещества попал находящийся рядом пляж. Судя по видео, опубликованным в интернете, газ был жёлтого цвета (возможно — хлор).

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