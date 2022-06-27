Рим, , 19:02 — REGNUM По итогам местных выборов в ряде муниципалитетов Италии выросло число населенных пунктов, где у власти находятся правоконсерваторы, заявила 27 июня лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

«Вижу, что либералы празднуют, но я хотела бы вернуть их на бренную землю. До выборов они управляли большим, чем теперь, числом муниципалитетов, мы — меньшим», — отметила она.

Число муниципалитетов, где у власти находятся либералы и популисты, сократилось с 56 до 53, муниципалитетов, где у власти правые — выросло с 54 до 58, уточнила Мелони.