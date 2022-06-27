Москва, , 18:58 — REGNUM Старейшая подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) проекта 877В «Алроса», получившая при модернизации крылатые ракеты «Калибр», впервые за восемь лет выйдет в море на испытания, сообщает 27 июня в 13-й судоремонтный завод ЧФ.

Подводная лодка ВМФ России «Б-871» проекта 877В Министерство обороны Российской Федерации

«Лодка полностью готова к выходу на заводские ходовые испытания, выход состоится в самое ближайшее время», — цитирует сообщение пресс-службы предприятия агентство ТАСС.

Напомним, 16 мая после модернизации подлодка «Алроса» покинула 13-й судоремонтный завод и заняла свое штатное место у причала.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 877В «Алроса» является на сегодняшний день единственной в мире субмариной с водометным движителем, за счет которого достигается самый низкий уровень шумности среди российских подлодок типа «Варшавянка».

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