Вашингтон, 27 июня 2022, 19:32 — REGNUM Известный рэпер Roddy Ricch (Родрик Уэйн Мур-младший) представил видео на сингл Real Talk. Об этом сообщил портал GRM Daily 27 июня.
Центральной локацией опубликованного ролика стала пустыня, по которой на внедорожниках разъезжает музыкант вместе с друзьями. В съёмках клипа также поучаствовал продюсер Mustard (Дижон Исайя Макфарлейн), ответственный за инструментальную часть в недавнем мини-альбоме рэпера.
Напомним, 24 июня 2022 года Roddy Ricch выпустил новый мини-альбом. Проект получил название The Big 3 и включил в себя три сольные композиции.
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