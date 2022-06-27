Арджеш , , 18:38 — REGNUM Руководитель администрации одного из крупнейших населенных пунктов в уезде Арджеш на юге Румынии Михай Георгеску задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом 27 июня сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Задержан

По предварительным данным, Георгеску требовал компенсацию от некоторых сотрудников своей администрации за дополнительные отпуска и премии. Кроме того, он обвиняется в сексуальных домогательствах.

Георгеску является культовой фигурой в румынской политике. До недавнего времени он считался одним из самых неподкупных чиновников страны, а его деятельности были сняты несколько документальных фильмов.

Ведется следствие. Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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