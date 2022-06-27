Горловка, ДНР, 27 июня, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Посёлок Гольмовский (Горловский район, ДНР) вечером 27 июня обстрелян украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

Так, атаку украинские боевики начали в 17:30 мск: со стороны населённого пункта Клиновое было выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее Гольмовский ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Курдюмовка (в 12:30 мск — четыре артиллерийских снаряда калибра 152 мм), со стороны населённого пункта Гладосово (в 11:45 мск — восемь мин калибра 120 мм) и со стороны населённого пункта Николаевка (в 09:15 мск — 15 снарядов калибра 122 мм).