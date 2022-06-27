Москва, 27 июня, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Федеральная служба войск национальной гвардии России учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции», сообщает 27 июня официальный сайт правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Интернет-портал опубликовал соответствующий приказ ведомства.

«Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте РФ — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «Участнику специальной военной операции», — указано в тексте документа.

Медаль должна вручаться военным и иным должностным лицам, проходящим службу в Росгвардии, имеющим специальные звания полиции, госслужащим и сотрудникам иных ведомств, участвовавшим в спецоперации.

Кроме того, медаль может быть вручена отличившимся при оказании содействия в выполнении задач спецоперации.

На лицевой стороне медали будет размещено изображение бойца с автоматом на фоне ленты в виде буквы Z.