Москва, 27 июня, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Звание Героя России посмертно присвоено старшему лейтенанту Александру Попову. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован 27 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

В документе сказано, что Александр Попов посмертно награждён «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

О подвиге Попова известно следующее. Он командовал подразделением в рамках спецоперации на Украине. Когда украинские боевики попытались прорвать линию фронта и выйти в тыл российским войскам, Попов проявил себя мужественно, сообщает телеграм-канал «Якеменко».

Хотя силы украинских боевиков во много раз превосходили силы его подразделения, Попов со своими бойцами «рванулся вперёд, прямо в эпицентр атаки». Враг отступил с большими потерями. Потом украинские боевики попытались окружить взвод Александра Попова.

Старший лейтенант и его бойцы стояли твердо.

«Тяжело раненный, командир лично уничтожил девять укронацистов, предотвратил окружение, внёс в ряды наступающих панику и заставил их отступить, — говорится в сообщении. — Всего им и его подразделением было уничтожено более 20 боевиков и семь единиц бронетехники, но дорогой ценой — ранения у старшего лейтенанта оказались смертельными».