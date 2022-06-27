Лондон, , 19:26 — REGNUM Стриминговый сервис Apple TV Plus опубликовал первый трейлер сериала «Поверхность». Об этом сообщил портал Film.ru 27 июня.

Гугу Эмбата-Ро в сериале «Поверхность» Кадр из трейлера

В трейлере зрителей знакомят с главной героиней шоу — девушкой по имени Софи (Гугу Эмбата-Ро), которая пытается восстановить память после тяжёлой травмы головы, полученной в результате попытки суицида. Создательницей сериала выступит Вероника Уэст («Меломанка»).

Напомним, релиз «Поверхности» намечен на 29 июля. Показывать сериал будет Apple TV Plus.

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