Москва, , 16:47 — REGNUM На территории столицы ожидаются аномально высокие температуры. Об этом 27 июня АГН «Москва» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в ночь с 26 на 27 июня минимальные значения температуры в городе были выше плюс 18 градусов. Ситуация усугубляется тем, что в ночное время из-за высоких температур человеческий организм не успевает отдыхать после дневного зноя.

«Это очень серьезный стресс. Ближайшей ночью ожидается плюс 17-19 градусов, а в центре Москвы минимальные значения будут плюс 22 градуса. Это опасная ситуация, это тропическая температура, а мы живем не в тропиках, наш организм к таким температурам не адаптирован», — сказал Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 27 по 30 июня в ряде регионов России ожидается похолодание. Речь идёт, в частности, о территории Поволжья, Урала и юга Западной Сибири.

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