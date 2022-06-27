Вашингтон, , 16:50 — REGNUM Известная певица Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) анонсировала релиз нового сингла. Об этом сообщил портал HipHopDX 27 июня.

Cardi B Кадр из интервью на телевидении

По словам артистки, её новый трек под названием Hot Shit выйдет 1 июля 2022 года. Стоит отметить, что предстоящий релиз станет первым для Cardi B в 2022 году.

Ранее Cardi B заявляла о «трудностях» с выпуском материала. Как призналась исполнительница, в настоящий момент существуют некоторые обстоятельства, из-за которых она пока что не может выпустить новый студийный альбом.

Читайте ранее в этом сюжете: Певица Pink запретила слушать свои песни некоторым фанатам