Варшава, , 16:29 — REGNUM Польша ожидает, что Мадридский саммит НАТО официально обозначит Россию как «врага» Североатлантического альянса, заявил 27 июня глава бюро нацбезопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.

Гиена (сс) Derek Keats

По его словам, это фундаментальный вопрос.

«Сам саммит НАТО — это элемент процесса, но он должен дать ответы на фундаментальные вопросы. Прежде всего, и мы этого однозначно ожидаем, определить Россию как врага», — сказал Солох.

Кроме того, Солох надеется, что в закрытой части стратегии НАТО «будет послан сигнал в отношении России».

«Мы в любом случае ожидаем, что НАТО немедленно отреагирует на любое нарушение территории стран НАТО», — пояснил глава бюро нацбезопасности Польши.

При этом Польша ждет принятия решений, который приведут «к увеличению военного присутствия НАТО».

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