София, , 16:01 — REGNUM С 1 августа текущего года в Болгарии вводится в действие так называемая «система электронной госпитализации» пациентов основных клиник и фельдшерских пунктов. Об этом 27 июня сообщает БНР.

Болгария PavelD

Согласно официальной информации, речь идет о новом виде услуг, оказываемых государственными медицинскими структурами. Предполагается, что больные или их родственники смогут самостоятельно выбирать медучреждение и даже врача, а также контролировать ход лечения пациента.

Помимо прочего, в электронном досье будут содержаться данные о количестве и качестве препаратов, предписанных отдельно взятому больному. Как утверждают болгарские эксперты, указанная практика позволит государству ежегодно экономить сотни тысяч долларов на оформление «бумажных документов» и максимально снизить уровень коррупции.