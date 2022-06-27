Белград, 27 июня, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Процесса евроинтеграции Сербии больше не существует, и это окончательно стало понятно после саммита ЕС 23 июня в Брюсселе. Об этом заявил лидер сербской партии «Двери» Бошко Обрадович в сообщении, распространенном 27 июня.

Сербское движение Двери Бошко Обрадович

«Евроинтеграция провалилась. Мало того, что Сербии уже ничего не предлагают, но еще и за это «ничего» требуют от нее пожертвовать своими национальными и государственными интересами, отменить свой суверенитет, идентичность, свою духовную и историческую сущность, признав лжегосударство Косово, упразднив Республику Сербскую и присоединившись к санкциям против России», — отметил Обрадович.

Будучи кандидатом на вступление в ЕС, Сербия пережила национальное, экономическое и социальное уничтожение, считает политик.

«Пора заговорить на языке правды. А правда в том, что евроинтеграция умерла и Сербии навязывают новые условия на пути новой оккупации со стороны НАТО теперь уже всей территории страны, не только Косово и Метохии», — подчеркнул Обрадович.

По словам лидера партии «Двери», Сербия должна полностью изменить внешнеполитическую интеграцию, официально прекратить процесс евроинтеграции и установить двухстороннее сотрудничество со странами ЕС во всех областях, которые представляют взаимный интерес.

«Нам нужно укреплять двухсторонние связи с государствами, не признавшими независимость так называемого Косово, так же, как и с традиционными партнерами — Италией, Австрией, Германией. Все другое, наподобие идеи президента ФранцииЭммануэля Макрона о каком-то европейском политическом обществе — ни что иное, как втягивание Сербии в антироссийское лобби», — подчеркнул Обрадович.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к созданию нового «европейского политического сообщества», которое смогло бы принять в свои ряды страны, ожидающие рассмотрения заявок на вступление в ЕС.