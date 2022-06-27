Берлин, 27 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Странам Группы семи (G7) необходимо принимать жёсткие решения, чтобы поддержать Украину. Об этом германский канцлер Олаф Шольц написал 27 июня в Twitter.

Bundesregierung/Kugler Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

К заседанию лидеров G7 по видеосвязи подключался украинский президент Владимир Зеленский. Шольц поблагодарил его за участие и заверил, что давление на руководство России усилится ради того, чтобы боевые действия прекратились.

«Как G7 мы все вместе стоим на стороне Украины и продолжаем нашу поддержку. Для этого мы должны принимать жёсткие, но необходимые решения», — подчеркнул Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ заявил, что страны ЕС не хотят торпедировать саммит «Большой двадцатки» (G20) из-за возможного участия в нём российского президента Владимира Путина.

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