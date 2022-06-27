Чикаго, США, 27 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Американские фермеры ищут замену популярным гербицидам и меняют планы из-за постоянного дефицита сельскохозяйственных химикатов, который подрывает перспективы урожая, передает 27 июня агентство Reuters.

Обработка полей гербицидами

Распыление меньших объемов гербицидов и переход на менее эффективные фунгициды увеличивают риск, что сорняки и болезни растений пагубно скажутся на урожае, в то время как мировые поставки зерна и без того сократились.

Агентство поговорило с дилерами и производителями химикатов, фермерами и специалистами по сорнякам, которые утверждают, что нехватка сельскохозяйственных химикатов нарушила планы американских фермеров и увеличила их расходы и себестоимость продукции.

Владелец дистрибьюторской компании Spinner Ag Incorporated в Зионсвилле Шон Инман утверждает, что за все 24 года, в течение которых он занимается поставками химикатов, он никогда не видел подобного дефицита.

Министерство сельского хозяйства США заявило, что получило информацию от фермеров и продовольственных компаний, обеспокоенных тем, что агропромышленные предприятия повышают цены на такие товары, как химикаты, семена и удобрения, ради увеличения своих прибылей, а не под влиянием фактора спроса и предложения.

Из-за недостаточного применения гербицидов сорняки могут разрастись и распространить свои семена по полям, из-за чего фермерам придется бороться с большим количеством сорняков в течение следующих двух лет, предупреждает специалист по сорнякам Техасского университета A& M Скотт Нолти.