Таллин, , 15:33 — REGNUM В воскресенье, 26 июня, из-за высокой температуры, которая во многих местах Эстонии достигала 32 градусов, семь электропоездов Elron внутриреспубликанского сообщения выбились из графика.

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Об этом сообщил портал новостей гостелерадио ERR со ссылкой на представителей госкомпании. При этом в трех поездах Elron случились технические неполадки, из-за чего на маршрутах Таллин-Тарту и Таллин-Нарва произошли серьезные отклонения от графика.

Менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кульдеркнуп признала, что техника выходит из строя из-за жары: «Двигатели поездов перегреваются, и с этим ничего не поделаешь. Перегрев двигателя означает то, что поезда должны двигаться медленнее».

Кульдеркнуп отметила, что они стараются оперативно решать возникающие проблемы, и вносить изменения в расписание поездов пока не планируется. На сегодняшний день на железнодорожных путях курсируют 18 электро- и 20 дизельных поездов.