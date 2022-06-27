Бишкек, , 15:23 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил выговор полномочному представителю главы государства в Джалал-Абадской области Абсаттару Сыргабаеву за недостаточный контроль исполнения указа «О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов». Об этом стало известно в ходе совещания с руководителями органов местного самоуправления.

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По словам начальника управления по подготовке решений президента и правительства Айбека Джунушалиева, чиновники на местах обязаны уделять больше внимания разъяснительной работе среди населения о необходимости сократить неоправданные расходы при проведении семейных праздников, похорон и поминок.

«Каждый из нас должен осознать пагубность и иррациональность расточительства при проведении семейных торжеств и поминальных обрядов, которое нередко приводит к долгам, расплачиваться по которым приходится годами», — подчеркнул представитель администрации президента.

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