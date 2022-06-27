Курск, 27 июня, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Курске 26 июня два человека погибли в ДТП на проспекте Плевицкой и еще двое пострадали, сообщил портал «Друг для друга».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автомобиль «Лада Приора» на большой скорости врезался в столб. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Кузов машины был разбит полностью.

Погибли две девушки-пассажирки. Им было 19 и 20 лет. Два молодых человека, 19 и 23 лет, госпитализированы в тяжёлом состоянии.