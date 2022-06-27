Рига, 27 июня, 2022, 15:19 — ИА Регнум.

Жара

В ночь на понедельник, 27 июня, температура воздуха в центре столицы и Даугавгриве не опускалась ниже +21 градуса, а такие теплые ночи синоптики называют тропическими, сообщила Латвийская служба окружающей среды, геологии и метеорологии.

Отмечается, что летом 2021 года, которое было самым теплым за всю историю наблюдений, в Риге зафиксировали 19 тропических ночей, и это рекорд для всей страны.

Жаркая погода в Латвии сохранится и днем — термометр согреется до +29…+32 градусов. Накануне максимальная температура воздуха составила +32,6 градуса в Вентспилсском порту.

На всей территории страны объявлено оранжевое предупреждение из-за жары.

Ожидается, что будет побит национальный тепловой рекорд от 27 июня. В эту дату в Латвии пока не было жарче +30,7 градусов; столько было 27 июня 2020 года в Руиене и Стенде.