Таллин, 27 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Эстония

По данным Департамента социального страхования, общее количество украинских беженцев, прибывших в Эстонию с конца февраля 2022 года, составило 72 904 человека.

По сообщению эстонского портала objektiiv. ee, из почти 73 000 беженцев, прибывших в страну, примерно 40% отправились дальше в иные страны Европы. В Эстонии осталось 43 386 человек.

23 июня 2022 года на территорию Эстонии въехало 294 человека, в том числе 53 ребенка. Из них 140 человек проследовали дальше транзитом, а 154 человека остались в стране и намерены подавать документы на ВНЖ.

В краткосрочном размещении (гостиницы и прочее) в настоящий момент нуждаются 3 543 беженца, из них 1 133 ребенка.