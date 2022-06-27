Таллин, 27 июня, 2022, 14:54 — ИА Регнум.

Флаг Эстонии. Для памяти и идентификации

В понедельник, 27 июня, торжественным мероприятием на Ратушной площади в Таллине было открыто трудовое лето Эстонской дружины школьников (SA Оpilasmalev). Об этом сообщила пресс-служба таллинской мэрии.

Всего этим летом через организаторов трудовых дружин Эстонии получат работу более 5 000 школьников. «Замечательно, что традиция продолжается и популярность дружины растет. Мы очень благодарны всем работодателям, которые дают молодежи возможность получить своей первый опыт работы», — заявил вице-мэр столицы Вадим Белобровцев.

Из 61 отряда 25 останутся работать в Таллине, большую часть рабочих мест для них предоставят районы столицы или учреждения (например, Таллинский ботанический сад, Певческое поле, парк Кадриорг и прочие).

Другие 36 отрядов распределятся по всей Эстонии. В качестве работодателей для них выступают частные предприятия как в сфере сельского хозяйства, так и в сфере обслуживания и туризма.

Трудовое лето завершится общим сбором, который пройдет с 9 по 11 августа нынешнего года.