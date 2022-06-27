Таллин, 27 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Председатель эстонской парламентской партии Isamaa («Отечество») Хелир-Валдор Сеэдер признал в интервью местным СМИ, что разговоры о том, что коалиционные переговоры находятся на финишной прямой, далеки от истины.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

По сообщению DELFI, накануне длинных выходных и государственных праздников (23-26 июня), правящая Реформистская партия, Isamaa и Социал-демократическая партия решили поставить переговоры на паузу, поскольку премьер-министр и лидер реформистов Кая Каллас отправилась на саммит Евросоюза в Брюссель.

Однако 26 июня Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что новая дата переговоров все еще не установлена: «Оптимистические разговоры, что еще чуть-чуть — и коалиционный договор будет готов, не соответствуют действительности. Это займет еще времени. По большинству основных вопросов согласия не достигли».

Лидер отечественников в качестве примера привел окончательную эстонизацию образования для нацменьшинств. По словам Сеэдера, здесь жесткую позицию заняли социал-демократы и «света в конце туннеля не видно». То же самое — по теме повышения необлагаемого налогом минимума, добавил он.

Как сказал Сеэдер, даже по вопросу повышения детских пособий, в котором «Отечество» пошло на компромисс, от реформистов не получен ясный и окончательный ответ.