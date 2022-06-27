Киев, 27 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы военные действия на территории страны закончились к концу года. Об этом рассказали дипломаты стран ЕС, сообщает агентство Reuters.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По их словам, Зеленский заявил лидерам «Группы семи», что хочет, чтобы конфликт с Россией прекратился «к концу года, до наступления зимы».

Как сообщало ИА REGNUM, в телефонном разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо украинский лидер попросил помощи для Киева от стран «Группы семи».

Саммит G7, на котором председательствует Германия, проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии. На саммит также приглашены лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии.

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