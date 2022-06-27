Оттава, , 03:22 — REGNUM Помощь запросил украинский президент Владимир Зеленский у Группы семи в телефонном разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, сообщили в пресс-службе правительства Каналы.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что глава правительства Канады поговорил с Зеленским по телефону, находясь на саммите G7 в Германии. Темой переговоров стал интерес Киева к помощи, которую Канада и другие страны Группы семи могли бы ему оказать.

Обсуждали переговорщики и вопрос продовольственной безопасности. Добавим, что страны Запада продолжают вооружать Киев и пытаться «сдерживать» Россию санкциями и информационными атаками.

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