Москва, 27 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Россию пытаются исключить из числа участников ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Об этом 27 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным

«Сегодня самое главное это отстоять наши интересы на профильной нашей площадке, фатфовской, — это международная организация по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма, — и её региональной группы. С сожалением надо сказать, что ряд государств предпринимает попытки, для того чтобы исключить Россию из участников ФАТФ», — заявил Чиханчин.

Президент удивился, как в таком случае в организации будут бороться с отмыванием без участия России?

«Мы то же самое им говорим: вы разрушите свою систему. Но интересы, наверное, политические иногда выше. Мы работаем с заинтересованными министерствами, с партнёрами надёжными, которые работают с нами, я думаю, что мы удержим эту площадку», — ответил Чиханчин.