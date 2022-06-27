Стерлинг, , 14:30 — REGNUM Опасные вирусы, попадая на пластик, могут оставаться заразными в пресной воде — об этих результатах нового исследования сообщает 27 июня газета The Guardian.

Вирусы TheDigitalArtist

Исследователи из Стерлингского университета в Шотландии установили, что кишечные вирусы, вызывающие диарею и расстройство желудка, такие как ротавирус, выживают в воде, прикрепляясь к микропластику — крошечным частицам размером менее 5 мм. Вирусы остаются заразными, представляя потенциальную угрозу для здоровья.

«Мы обнаружили, что вирусы могут прикрепляться к микропластику, что позволяет им выживать в воде в течение трех дней, а возможно, и дольше», — говорит ведущий исследователь проекта профессор Ричард Куильям.

По словам Куильяма, это первое исследование того, как вирусы ведут себя в окружающей среде, тогда как предыдущие проводились в стерильных условиях.

«Мы не были уверены, насколько хорошо выживают вирусы, «путешествуя автостопом» на пластике по окружающей среде, однако они все-таки выживают и остаются заразными», — сказал он.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что микропластик позволяет переносить патогены. Работа опубликована в журнале Environmental Pollution, посвященном вопросам загрязнения.

«Заразные бактерии находятся в окружающей среде в течение трех дней, и этого достаточно, чтобы попасть из очистных сооружений на общественный пляж», — предупреждает Куильям.

По его словам, очистные сооружения не способны улавливать микропластик: «Даже если делается всё возможное для очистки сточных вод, в сбрасываемой воде всё равно остается микропластик, который затем переносится по рекам в эстуарий и попадает на пляжи».

Эти кусочки пластика настолько малы, что их могут проглотить купающиеся. «Иногда они попадают на пляж в виде ярко окрашенных гранул размером с чечевицу, и дети могут подобрать их и положить в рот. А чтобы заболеть, много частиц вируса не требуется», — говорит Куильям.

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