Осло, , 15:13 — REGNUM Эрна Сульберг, бывшая премьер-министр Норвегии и нынешняя лидер Консервативной партии, заявила на пресс-конференции 27 июня, что Полицейская служба безопасности явно сделала неверную оценку, когда речь идет о Заниаре Матапуре, который был арестован сразу после того, как в гей-баре в Осло 25 июня произошла стрельба. Об этом передает шведский телеканал SVT.

Эрна Сульберг Miljøstiftelsen ZERO

«Они явно ошиблись в своей оценке», — заявила перед журналистами Сулберг.

Как стало известно, в поле зрения норвежских спецслужб Заниар Матапур попал еще в 2015 году.

Более того, спецслужбисты из Полицейской службы безопасности Норвегии провели с ним встречу не позднее мая текущего года. После беседы они пришли к выводу, что данный человек не представляет угрозу для общества.

Сульберг также заявила, что ее партия ожидает, что правительство Норвегии будет внимательно следить за ситуацией, а оппозиция готова внести свой конструктивный вклад.

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