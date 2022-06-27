Судак, Крым, 27 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Известные российские артисты выступят на сцене фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 июня в пресс-службе арт-кластера.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ» Зрители фестиваля «Таврида. АРТ»

На главной сцене вместе с резидентами арт-кластера споёт рэпер Баста — хедлайнером мероприятия также станет певица Лолита. Как отмечают в пресс-службе, на фестивале состоится шоу-признание творчеству Ларисы Долиной — вместе с молодыми музыкантами она исполнит свои лучшие песни в современных аранжировках. Помимо этого на фестивале отметят 100-летие российского джаза — в честь памятной даты квинтет Игоря Бутмана представит концертную программу «Джаз-100».

Добавим, что в лайнапе проекта заявлены и другие популярные артисты. Среди них — группа UMA2RMAN, Ваня Дмитриенко, Александр Панайотов, ST, Burito, Александр Иванов и группа Рондо.

Напомним, что фестиваль «Таврида. АРТ» пройдёт с 15 по 19 августа 2022 года в Крыму в бухте Капсель. Регистрация участников на мероприятие уже открыта.