Белогорск, Крым, 27 июня, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Первые этажи Белогорского дома-интерната для детей-инвалидов затопило в результате наводнения, вызванного обильными дождями. В настоящее время всех детей эвакуировали, об этом 27 июня сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

Пресс-служба правительства Республики Крым Руководство Крыма на месте подтопления

«Буквально в считаные минуты был снесен забор и затоплены первые этажи Белогорского дома-интерната для детей инвалидов, находится в интернате невозможно. На сегодняшний день здесь находилось 95 детей, из них 23 — паллиативных, именно они уже перевезены в Белогорскую ЦРБ, где будут получать весь комплекс медицинских услуг, рядом с ними будут находится сотрудники интерната», — сообщила вице-премьер Елена Романовская.

Она отметила профессиональные и оперативные действия сотрудников интерната и подстанции скорой помощи.

Ещё 72 ребёнка, по словам Романовской, будут доставлены вместе с воспитателями в Евпаторийский центр профессиональной реабилитации инвалидов.

После схода воды будет дана оценка ущербу зданию интерната, проведены работы по расчистке территорий и помещений.

«Главой республики принято уже решение по подтоплению — объявлено о чрезвычайной ситуации по Симферопольскому району и Симферополю. Я уверена, что сегодня будут приняты решения по Белогорску и Белогорскому району, и граждане, которые пострадали от подтоплений, конечно же получат материальную помощь. Также детей из семей, пострадавших от наводнения, планируем определить в санаторно-курортные комплексы, где они смогут оздоровиться пока родители наводят порядок после подтопления», — отметила Романовская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура взяла на контроль ситуацию с затоплением территории Белогорского дома-интерната.