Джакарта, 27 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1445 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 23 провинциях Индонезии.

По состоянию на 27 июня в Индонезии выявили 6 081 896 носителей коронавируса.

Наибольшее число случаев было зарегистрировано в Джакарте (838 случая), в провинции Западная Ява (241 случай) и провинции Бантен (147 случаев).

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 1637 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 910 855 человек.

В период с 26 по 27 июня от COVID-19 умерли девять человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 726 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после серии рабочих визитов в Европу.

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